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Сегодня, 12:00

Мать Уайлдера призвала сына завершить карьеру: «Ты прошел свой путь»

Давид Хачатрян
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Дебора Уайлдер, мать экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-4), сообщила, что попросила сына завершить карьеру и сконцентрироваться на подготовке молодых бойцов.

«Я написала ему: «Сынок, мы устраиваем для тебя вечеринку. Ты дал нам лучший бокс в США, когда бокс был мертв. Ты стал старше. Ты прошел свой путь. Пришло время праздновать. Наслаждайся своей жизнью. Научи других молодых парней, как стать чемпионом», — приводит слова Деборы инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Уайлдер проиграл Чжан Чжилэю (27-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Деонтей Уайлдер
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