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Сегодня, 04:58

Тайсон — после пощечины Джейку Полу на битве взглядов: «Разговоры кончились»

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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон ударил видеоблогера Джейка Пола во время битвы взглядов перед боксерским поединком.

«Разговоры закончились», — сказал Тайсон после удара.

Позже 58-летний боксер отказался объяснить журналистам причины своего поступка.

Бой Тайсона и Пола состоится 15 ноября в Арлингтоне, штат Техас, США. Поединок будет носить статус официального, он рассчитан на 8 раундов по 2 минуты.

На счету Тайсона 50 побед (44 из них нокаутом) и 6 поражений, при этом два его боя признаны несостоявшимися.

27-летний Пол одержал 10 побед в профессиональном боксе.

Источник: MMA Junkie
Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон

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