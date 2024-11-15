Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 20:10

Майк Тайсон — Джейк Пол: во сколько смотреть бой

Майк Тайсон и Джейк Пол проведут поединок в турнире в Техасе
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Майк Тайсон и Джейк Пол проведут поединок в турнире в Техасе, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер бокса начнется в 4.00 по московскому времени. Ожидается, что соперники по главному событию появятся в ринге не ранее 7.00 мск.

Противостояние Тайсона и Пола покажет платформа Netflix. Официальной трансляции боя в России не будет. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Майк Тайсон&nbsp;&mdash; Джейк Пол. Майк Тайсон — Джейк Пол. Онлайн-трансляция боя

Американцу Майку Тайсону 58 лет. Железный Майк на профессиональном уровне одержал 50 побед, потерпел 6 поражений, еще 2 боя признаны несостоявшимися. Свой последний поединок бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе провел 11 июня 2005 года, когда проиграл ирландцу Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде.

Американцу Джейку Полу 27 лет. Боксер-ютубер профессионально занимается спортом, в его рекорде 10 побед и 1 поражение. Предыдущий бой Пол провел 20 июля 2024 года и одержал победу над бойцом кулачных боев Майком Перри техническим нокаутом в шестом раунде.

Джейк Пол
Майк Тайсон

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
«Станковичу надо быстрее разобраться в командной игре». Юрий Ковтун — об увольнении Амарала, целях «Спартака»
Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время стердауна
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем
Сегодня
Вчера
Неделя