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Сегодня, 00:47

Майк Тайсон и блогер Джейк Пол прошли процедуру взвешивания перед боем

Руслан Минаев
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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон и блогер Джейк Пол прошли процедуру взвешивания перед поединком.

Процедура проходила за закрытыми дверями, ее результаты пока не были опубликованы.

Восьмираундовый бой будет носить статус официального, он состоится 15 ноября в Арлингтоне, штат Техас, США. Участники поединка заработают 60 миллионов долларов на двоих.

За свою карьеру 58-летний боксер одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел 6 поражений, а 2 его боя были признаны несостоявшимися. Первый поединок Тайсона после возвращения на ринг в 2020 году завершился вничью.

27-летний Пол одержал 10 побед в профессиональном боксе.

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон

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