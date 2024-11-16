Майк Тайсон намерен провести следующий бой в 2025 году

Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона сообщил, что 58-летний боксер не хочет завершать карьеру.

В субботу, 16 ноября Тайсон потерпел поражение в официальном поединке с блогером Джейком Полом. 27-летний Пол победил единогласным судейским решением (80-72, 79-73, 79-73).

«Майк хочет еще боксировать. Следующий бой он может провести в 2025 году. Вопросы с соперником будем рассматривать позднее», — цитирует представителя Тайсона ТАСС.

После боя 58-летний боксер уже заявлял, что не намерен завершать свою спортивную карьеру. На счету Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и 7 поражений.