Майк Тайсон назвал два своих любимых фильма о боксе

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) признался, что он любит фильмы «Ураган» и «Бешеный бык».

«Мне нравится фильм с Дензелом Вашингтоном «Ураган», а также фильм с Робертом де Ниро и Джейком Ламотта «Бешеный бык». Это два моих любимых фильма, потому что они [герои] начинали с нуля и заканчивали ничем. Именно с такой жизнью я знаком. Ты начинаешь с нуля, выигрываешь все подряд, у тебя есть потенциал, а потом ты все теряешь. Таков мой взгляд на жизнь: мы должны преодолевать все невзгоды, которые встречаются у нас на пути», — сказал Тайсон на YouTube-канале Complex.

«Ураган» вышел в 1999 году, в то время как «Бешеный бык» — в 1980-м.