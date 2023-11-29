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Сегодня, 15:46

Майк Тайсон назвал ключевой фактор его успешной карьеры

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) перечислил качества, которые помогли ему стать великим боксером.

«Скорость, взрывная сила и гибкость. Помните, я был супертяжеловесом и двигался как боец, который был намного меньше. Работа ног — это ключ к тому, чтобы быть великим бойцом», — сказал Тайсон в соцсетях.

Тайсон считается одним из величайших боксеров-супертяжеловесов всех времен, завоевав титулы WBA, WBC и IBF и объединив их в 1990 году. Тайсон был известен своим свирепым и устрашающим боксерским стилем, а также противоречивым поведением на ринге и за его пределами. Он также является самым молодым боксером, когда-либо завоевавшим титул чемпиона в супертяжелом весе (20 лет).

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