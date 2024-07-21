Майк Тайсон отреагировал на победу Пола над Перри

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) дал понять, что он намерен подраться с Джейком Полом (10-1).

«Обратный отсчет начинается:

— 118 дней

— 16 недель и 6 дней

— 17 выходных

— 2832 часа

— 169 920 минут

— 10 195 200 секунд", — написал Тайсон в соцсети X.

Пол нокаутировал Майка Перри (0-2) в шестом раунде. Бой состоялся 20 июля в Далласе, США. Изначально Пол должен был подраться с Тайсоном, однако поединок был отложен из-за проблем Тайсона со здоровьем. Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.