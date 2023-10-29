Майк Тайсон о бое Фьюри — Нганну: «Франсис настоящий чемпион вечера»

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал бой британца Тайсона Фьюри и камерунца Франсиса Нганну.

«Настоящий чемпион вечера. Горжусь тем, как ты выступил», — написал Тайсон в соцсети.

Поединок стал главным событием боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету Фьюри 35 поединков, в которых он одержал 34 победы и один бой завершился вничью. У Нганну 17 побед в 20 боях UFC. Этот поединок стал для камерунца дебютным в боксе.

Фьюри в боксерском поединке победил Нганну