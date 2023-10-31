Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) признался, что был приятно удивлен выступлением экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Прежде всего это была командная работа с [главным тренером] Дьюи [Купером], — сказал Тайсон Seconds Out. — Как я уже сказал, это была командная работа, мы объединили наши усилия, и мы получили результат, которого даже не ожидали. Послушайте, это был близкий бой, и он [Нганну] провел отличный вечер с величайшим бойцом в истории. Для Нганну предел — это небо. Мне уже звонили люди с целью узнать историю его жизни».

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.