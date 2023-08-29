Майк Тайсон: «Если Конор продержался с Мейвезером 10 раундов, то почему Нганну не сможет?»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) уверен, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-0) достойно выступит против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Вот на что нужно обратить внимание, когда вы думаете о бое Франсиса Нганну с Тайсоном Фьюри — Конор Макгрегор выдержал 10 или 11 раундов с Флойдом Мейвезером, величайшим бойцом своего поколения, если не всех времен, — сказал Тайсон в подкасте Hotboxin'. — Если такое может произойти, то почему Франсис не может дать Тайсону достойный бой? Флойд Мейвезер — величайший боец в мире что касается техники и стиля. Так почему же у Франсиса нет шансов, если Макгрегор хорошо поработал и отлично показал себя? Все уважают его за старания. Никто не говорит: «Он — неудачник». Никто этого не говорит. Мы вчера тренировались, и я увидел много положительных моментов. Он [Нганну] быстро учится, что меня очень впечатлило».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.