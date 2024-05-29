Майк Тайсон впервые сделал заявление после новостей об ухудшении самочувствия

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) отметил, что он прекрасно себя чувствует и уверен, что побьет Джейка Пола (9-1).

«Сейчас я чувствую себя на все 100 процентов, хотя мне это и не нужно, чтобы победить Джейка Пола», — написал Тайсон в соцсети X.

Тайсону потребовалась медицинская помощь во время полета в Лос-Анджелес из-за обострения язвы. Тем не менее врачи допустили боксера к бою с Полом, который состоится 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.