Майка Тайсона отстранили от занятий спортом для прохождения медобследований

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Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона сообщил, что боксер отстранен от занятий спортом.
«Майка отстранили от любых активных занятий спортом. Сейчас Майк будет проходить медобследования и проверять здоровье. Это важно после такого поединка и в таком возрасте», — цитирует представителя Тайсона ТАСС.
В ночь на 16 ноября Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в рамках вечера бокса в Арлингтоне (США). Бой продлился 8 раундов и носил статус официального. 27-летний Пол одержал победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73).
Всего на счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и 7 поражений.