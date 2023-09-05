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Сегодня, 13:40

Майкл Биспинг: «Тайсон Фьюри изобьет Нганну»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) не дает никаких шансов экс-чемпиону UFC в тяжелом весе Франсису Нганну (0-0) в предстоящем поединке с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Нганну будет избит. Это неуважение к Нганну, как боец UFC он был очень хорош, но он не может боксировать с Тайсоном Фьюри. Тайсон Фьюри — феноменальный боксер, он ростом метр девяносто, он быстр, его финты, его техника — все просто великолепно», — сказал Биспинг в подкасте Eventful Lives Podcast.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Микаэль Биспинг
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
UFC
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