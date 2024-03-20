Майкл Биспинг: «Джейку Полу должно быть стыдно за бой с Тайсоном. Это позор»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) раскритиковал блогера и боксера Джейка Пола (9-1) за предстоящий бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6).

«Джейку Полу должно быть стыдно. И это позор, понятно? — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Один врач выступил с грозным предупреждением и сказал, что участие Майка Тайсона в профессиональном боксерском поединке в его возрасте чревато повреждением мозга. Помните, что ему будет 58 лет, когда он выйдет на ринг. Да ладно, возьми себя в руки, Джейк Пол. Это просто позор. Что Джейк Пол собирается делать? Он что, в буквальном смысле выйдет на арену и попытается нокаутировать Майка Тайсона, которому почти 60, когда ты на 30 лет моложе? А что, если Майк Тайсон его нокаутирует? И вот что я вам скажу: если он выйдет и нокаутирует дядю Майка, он будет смотреться не в лучшем свете. Это просто факт».

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.