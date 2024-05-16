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Сегодня, 09:00

Майкл Биспинг шокирован словами Пола о Тайсоне: «Как можно так говорить?»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) раскритиковал Джейка Пола (9-1), который сказал, что в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) кто-то из них «должен умереть».

«Позор ему за такие слова. Как можно так говорить? Это же не шутки, это реальная опасность. К сожалению, многие боксеры действительно погибают каждый год. Это не просто игра, в которую можно поиграть и бросить, когда надоест. Это настоящий спорт, очень опасный, один из самых жестоких», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Бокс
Джейк Пол
Майк Тайсон
Микаэль Биспинг
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