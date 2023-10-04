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Сегодня, 07:51

Менеджер Бивола допустил, что бой с Бетербиевым может состояться в январе 2024 года

Давид Хачатрян
Дмитрий Бивол.
Фото Соцсети
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Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), рассказал, почему не удалось договориться об объединительном бое с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0).

«Сейчас нельзя проводить титульный бой в России, это сейчас не дают санкции, — сказал Корнилов в подкасте Григория Дрозда. — По факту я же понимаю, что это не просто сделать, не разрешают. Принципиально.

Мы обсуждали этот бой в Абу-Даби. Бой Рамирес — Бивол — это был предбой к бою Бивол — Бетербиев. Это было частью плана. Потом план поменялся. Пытались реализовать это [бой] в июне в Абу-Даби, зашли разговоры за финансы, на тот момент уже подходил обязательный бой у него [Бетербиева] с Каллумом Смитом, который в августе должен был реализоваться.

Скажу честно, этот бой не случился в июне по двум причинам: во-первых, условия чуть не дотягивали, чтобы всех устроить. Всех. Я не думаю, что Бетербиев и его сторона хотят выходить на бой, чтобы лишь бы выйти. Я уверен, что у них тоже есть определенные пожелания, ожидания. Многие это не учитывают. Обе стороны явно хотят получить максимально, потому что это крутой бой, большой риск и для Бетербиева, и для Бивола. Второй фактор — у него [Бетербиева] уже обязательный [бой] подходил, а у нас чуть это не входило в план по датам. Все это сыграло роль. Потом обсуждали, что это [бой] будет в декабре. У Бетербиева должен был быть бой в августе в Канаде с Каллумом Смитом, у него травма, бой отменяется, бой обсуждается на январь, все не по плану.

Дима хочет этого боя, я это могу уверенно и четко сказать. Дима даже сказал: «Давай сразу на декабрь», хотя это было неразумно. Мы не склонялись к этому, потому что у него с ноября простой и выходить на один из самых сложных боев в его жизни… нужен был какой-то промежуточный бой. Сейчас только в январе будет бой у Бетербиева, поэтому мы пока эту историю откладываем.

Я даже пытался предложить вариант, мол, может быть Каллум Смит не сильно хочет драться с Бетербиевым. Каллум Смит с Matchroom Boxing, то есть в принципе договориться мы можем. Если Каллум Смит прям не сильно хочет, то бой Бивол — Бетербиев реализуем в январе. Пока я не получил позитивный отзыв, но я это не исключаю».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев должен подраться с Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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