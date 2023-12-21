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Сегодня, 07:16

Менеджер Бивола: «Артур — не самый сильный соперник для Бивола, но я бы не стал говорить, что он не соперник в принципе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов оценил шансы на победу своего подопечного в бою с британцем Линдоном Артуром.

«Волнение есть в любом бою. Может быть, Линдон Артур — не самый сильный соперник для Бивола, но я бы не стал говорить, что он не соперник в принципе. Этот парень провел достойный бой с Энтони Ярдом. Я считаю, что Дмитрий во многом превосходит Артура, но он также превосходит многих боксеров полутяжелого веса. Поэтому не стоит обесценивать Линдона как соперника. Это первое. И второе, в боксе бывает всякое. Много что может произойти: можно заболеть, не сделать вес, пропустить неуклюжий удар. Линдон Артур — неплохой боксер. Он же не со связанными руками выйдет на ринг. Поэтому всегда присутствуют риски.

Обнадеживает, что Дмитрий и Геннадий Юрьевич Машьянов подходят к каждому бою на 200 процентов. С этим проблем нет, и это дает уверенность», — цитирует MMA.Metaratings.ru Корнилова.

Бой между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром состоится 23 декабря в Эр-Рияде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menedzher-bivola-ne-nado-obescenivat-artura-on-ne-so-svyazannymi-rukami-budet-boksirovat-s-dmitriem-317351/
Бокс
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
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