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Сегодня, 09:44

Менеджер Бивола призвал Альвареса провести реванш с Дмитрием

Давид Хачатрян
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Менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0) Вадим Корнилов считает, что чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (62-2) не может называться величайшим, пока не закроет поражения от Бивола и экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0).

«Канело должен провести реванш с Биволом и Мейвезером (если бы он не был в отставке), прежде чем он или они смогут заявить, что он снова величайший», — написал Корнилов в соцсети X.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес

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