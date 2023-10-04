Менеджер Бивола: «США — это страна, в которой сбываются мечты? А что, у нас нельзя стать звездой?»

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), заявил, что в Великобритании и США судьи очень предвзяты к иностранным бойцам.

«США — это страна, в которой сбываются мечты? А что, у нас нельзя стать звездой? Мечты сбываются везде, не только в Америке, — сказал Корнилов в подкасте Григория Дрозда. — Да, может быть, в Америке больше можно денег заработать, но тут тоже можно заработать, если ты идешь к цели.

Ты представляешь, сколько наших ребят сейчас говорят: «Я хочу туда, я хочу там выступать, дайте мне шанс». Я отвечаю так: «Нас сейчас там не ждут, вам это надо? Стоит ли ехать оппонентом из-за того, что там заплатят на несколько тысяч долларов больше, чем в России? Стоит ли ехать оппонентом в США, где могут засудить, где отношения сейчас в плане судейства стали еще хуже?»

Это очень важный фактор по Диме [Биволу]. Когда мы ведем переговоры по боям, это, кстати, касалось и боя с Канело, я еще до финансов начинаю обсуждать, где будет бой, как будет решаться по судьям. Мы не сделаем, чтобы судьи там были на нашей стороне. Да, я ставлю этот вопрос, да, я говорю, чтобы были судьи, которые будут подтверждены, более-менее какие-то адекватные, а не какие-то там, которые всегда неправильно судят. Даже при всем при этом очень сложно в Англии и в Америке проконтролировать так, чтобы мы туда приехали и там было какое-то судейство".

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).