Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 17:10

Менеджер Емельяненко: «Саша готов выступить против Миши Маваши»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, сообщил, что боец готов провести поединок по правилам бокса против музыканта Михаила «Маваши» Ница.

«Маваши просто уже не думая оскорбляет всех кого попало. Считает себя самым умным. И ведет себя, мягко говоря, некорректно. Я поговорил с Сашей, и если Миша такой умный, спортивный, при этом рассказывает, якобы кто такой Емельяненко, то Саша готов с ним выступить. Хотя бы по правилам бокса, потому что по MMA ему (Мише Маваши) точно ловить нечего. Пускай «правильный Миша» докажет все свои слова в ринге против «неправильного Саши», раз он такой ярый борец за все...Чтобы он не просто чесал языком издалека, а доказал свои слова делом — в данном вопросе», — цитирует Бурчака MMA.Metaratings.ru.

42-летний Емельяненко за свою карьеру провел 40 поединков в ММА, одержал 29 побед, потерпел 10 поражений, один бой с его участием завершился ничьей. В профессиональном боксе на его счету 1 победа, 1 поражение и 1 ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menedzher-emelyanenko-sasha-gotov-provesti-boi-s-mishei-mavashi-po-pravilam-boksa-313580/
Александр Емельяненко
2
Обсудить
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил достижение 1500 очков в НХЛ
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Олимпийский чемпион Батыргазиев: «Для меня первым оспорить пояс IBA является большой честью»

Поветкин: «Усик мне очень импонирует, но в бою с Фьюри подарка ему не будет»