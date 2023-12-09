Менеджер Емельяненко: «Саша готов выступить против Миши Маваши»

Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, сообщил, что боец готов провести поединок по правилам бокса против музыканта Михаила «Маваши» Ница.

«Маваши просто уже не думая оскорбляет всех кого попало. Считает себя самым умным. И ведет себя, мягко говоря, некорректно. Я поговорил с Сашей, и если Миша такой умный, спортивный, при этом рассказывает, якобы кто такой Емельяненко, то Саша готов с ним выступить. Хотя бы по правилам бокса, потому что по MMA ему (Мише Маваши) точно ловить нечего. Пускай «правильный Миша» докажет все свои слова в ринге против «неправильного Саши», раз он такой ярый борец за все...Чтобы он не просто чесал языком издалека, а доказал свои слова делом — в данном вопросе», — цитирует Бурчака MMA.Metaratings.ru.

42-летний Емельяненко за свою карьеру провел 40 поединков в ММА, одержал 29 побед, потерпел 10 поражений, один бой с его участием завершился ничьей. В профессиональном боксе на его счету 1 победа, 1 поражение и 1 ничья.