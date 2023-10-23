Менеджер Фьюри раскрыл дату боя между Тайсоном и Усиком

Спенсер Браун, менеджер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), рассказал, что бой Фьюри с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) должен состояться 23 декабря.

«Я точно могу сказать, что мы собираемся провести бой 23 декабря. На самом деле мы ни о чем другом не беспокоимся. Вчера вечером мы обговорили ситуацию с Джорджем и Фрэнком Уорренами. У нас был долгий разговор. Мы готовимся к 23 декабря», — сказал Браун Boxing King Media.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).