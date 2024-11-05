Менеджер Усика рассказал о планах боксера после реванша с Фьюри

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас поделился планами боксера после того, как тот проведет второй бой с Тайсоном Фьюри.

«Будет ли бой с Дюбуа, если мы выиграем реванш с Фьюри? Конечно, да, — сказал Климас YouTube-каналу Boxing King Media. — Мне кажется, что уже больше никого не осталось в супертяжелом весе. Сейчас Дюбуа владеет титулом IBF. И осталось множество споров по поводу легитимности того удара ниже пояса в их первом бою. Люди обсуждают это до сих пор. Александру было предоставлено время для восстановления, и я думаю, что любой другой боксер на его месте также воспользовался бы таким шансом. Теперь у Усика будет возможность во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе».

В мае 2024 года Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Позже пояс по версии IBF стал вакантным, и его разыграли Даниэль Дюбуа с Энтони Джошуа — Дюбуа победил нокаутом в пятом раунде. Ранее Усик и Дюбуа проводили очный поединок — в августе 2023-го украинец победил нокаутом в девятом раунде.