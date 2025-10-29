Пакьяо: «Возможен мой реванш с Мейвезером или бой с Ломаченко»

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо рассказал о переговорах по следующему бою.

«Я веду переговоры прямо сейчас, жду финальных переговоров, — сказал Пакьяо на пресс-конференции. — Но в данный момент у нас мало переговоров по поводу моего следующего боя. Возможен реванш с Флойдом Мейвезером, а также поединок с Ломаченко. Так что я жду финального анонса, с кем я проведу бой. Я хочу провести реванш с Флойдом Мейвезером, так что я надеюсь, что получится об этом договориться».

Ранее был назначен вице-президентом Международной ассоциации бокса (IBA).