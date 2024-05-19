Мэнни Пакьяо — о бое Усика и Фьюри: «Такие бои достойны реванша»

Единственный экс-чемпион мира в восьми весовых категориях в истории бокса Мэнни Пакьяо (62-8) остался под большим впечатлением от поединка между экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1) и абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0).

«Мои поздравления Александру Усику с тем, что он стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе за последние 25 лет! Потрясающий поединок от обоих бойцов. Такие бои достойны реванша», — написал Пакьяо в соцсети X.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.