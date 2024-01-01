Мейвезер и Пакьяо могут провести реванш в Rizin

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) и генеральный директор Rizin Fighting Federation Нобуюки Сакакибара во время турнира Rizin 45 заявили, что бой Пакьяо с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0) может состояться в 2024 году.

«Не могли бы вы провести бой с Флойдом Мейвезером?» — спросил Сакакибара, на что Пакьяо ответил: «Большое спасибо, что снова пригласили меня сюда. Мне жаль, что в прошлый раз мы обещали провести бой в 2023-м. Как пояснил Сакакибара, в этом году я проведу громкий бой против Флойда Мейвезера. Я очень рад этому».

Бой между Пакьяо и Мейвезером состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе, США. Мейвезер одержал победу единогласным решением судей (118-110, 116-112, 116-112).