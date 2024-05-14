Мейвезер подерется с Ортисом 24 августа в Мексике

Стал известен следующий соперник экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0).

По информации ESPN, 47-летний американец проведет выставочный поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе Виктором Ортисом (33-7). Бой пройдет 24 августа в Мексике.

Ранее в своей карьере Мейвезер уже дрался с Ортисом. В 2011 году он спорно победил 37-летнего боксера нокаутом в четвертом раунде, когда Ортис пытался извиниться за удар головой после того, как рефери дал сигнал к возобновлению боя.