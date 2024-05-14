Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:03

Мейвезер подерется с Ортисом 24 августа в Мексике

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Стал известен следующий соперник экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0).

По информации ESPN, 47-летний американец проведет выставочный поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе Виктором Ортисом (33-7). Бой пройдет 24 августа в Мексике.

Ранее в своей карьере Мейвезер уже дрался с Ортисом. В 2011 году он спорно победил 37-летнего боксера нокаутом в четвертом раунде, когда Ортис пытался извиниться за удар головой после того, как рефери дал сигнал к возобновлению боя.

Бокс
Виктор Ортис
Флойд Мейвезер-младший
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить
Форвард «Колорадо» Ничушкин отстранен на шесть месяцев
Деркач сообщил об установлении причастной к подрыву «Северных потоков» группы
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
Радоница — «окликание» покойников: поминовение о Царствии Небесном, что нельзя делать
Песков заявил о нервозности на Западе из-за СВО
Популярное видео
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гассиев проведет следующий поединок в августе

Тайсон: «Мое тело сейчас в дерьмовом состоянии, у меня все болит»