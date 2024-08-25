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Сегодня, 09:28

Мейвезер выгнал рефери с ринга за неправильное решение в бою с Готти III

Давид Хачатрян
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Забавный инцидент произошел во втором раунде выставочного поединка между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0) и Джоном Готти III (2-0).

Рефери сделал замечание Мейвезеру за то, что он якобы ударил соперника по затылку. Однако Мейвезер резко не согласился с этим и потребовал заменить рефери. В итоге оставшуюся часть поединка судил другой рефери.

Мейвезер и Готти III провели реванш 24 августа на Arena CDMX в Мехико, Мексика. Поскольку поединок был выставочным, его результаты официально не подсчитывались.

Бокс
Флойд Мейвезер
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