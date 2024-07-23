МОК исключил Международную ассоциацию бокса из списка признанных федераций

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об исключении Международной ассоциации бокса (IBA) из списка признанных международных федераций, сообщает РИА «Новости».

Ранее Исполком МОК рекомендовал сессии комитета не возвращать признание IBA, которое было отозвано в 2019 году.

В апреле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию IBA на решение об отзыве признания. В релизе CAS отмечалось, что IBA не обеспечила мониторинг и контроль честности судей, а также не обеспечила эффективную реализацию предложенных МОК мер.

Из-за непризнания IBA боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет без участия сотрудников организации.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами