Алоян: «Бетербиеву не стоит завершать карьеру в случае поражения от Бивола»

Призер Олимпийских игр Михаил Алоян поделился ожиданиями от боксерского поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это очень масштабный и интригующий бой. Шансы здесь действительно 50 на 50. Кто будет в лучшей форме, более психологически устойчив, более выдержан в длинном бою, тот и победит. Многое будет зависеть от того, кто кому навяжет свой стиль. Не думаю, что в случае поражения Бетербиеву стоит завершать карьеру. Он человек целеустремленный и способен еще многого добиться, но все будет зависеть от его душевного состояния», — приводит слова Алояна Vprognoze.ru.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.