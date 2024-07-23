Минеев: «У меня перелом пястной кости указательного пальца»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (8-1) рассказал, что ему предстоит реабилитация после перелома пястной кости указательного пальца, который он получил во время боя с Магомедом Исмаиловым (1-1).

«У меня перелом пястной кости указательного пальца. Я сейчас не могу сказать, сколько времени потребуется для реабилитации, но довольно такая, на самом деле, травма непростая. Вообще все травмы, связанные с ударными поверхностями, они, конечно, отнимают ресурс у бойца. Это может стать какой-то привычной травмой, которая может потом просто не позволить продолжать профессиональную деятельность.

Глаз? По-моему, это был удар. Один удар я пропустил от него плотный, то ли во втором, то ли в третьем раунде, я сейчас не могу сказать, в начале, который меня на самом деле мобилизировал. Я такой спортсмен, что меня нужно встряхнуть, пока он меня не достал правой рукой, я по максимуму не включился, не проснулся правильно», – сказал Минеев на YouTube-канале Камила Гаджиева.

Минеев победил Исмаилова по правилам бокса единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.