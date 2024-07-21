Минеев: «Я удивился, что Исмаилов стоял до конца»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) рассказал, что его удивило то, как до последнего держался на ногах Магомед Исмаилов (18-3).

«По-моему, у него сломан нос. Кровь текла очень сильно. Два нокдауна было тяжелых по голове, и когда он продолжал, я удивился его внутреннему ресурсу, который позволял ему стоять до конца», — сказал Минеев после боя.

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.