Стипе Миочич о бое Фьюри и Нганну: «Надеюсь, Франсис шокирует мир»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) заявил, что хотел провести с экс-чемпионом в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3) третий бой, а также выразил надежду на то, что Нганну победит чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Я очень хотел провести трилогию с Франсисом [Нганну], — сказал Миочич в интервью New York Post. — К сожалению, он ушел к большим и лучшим свершениям, так что я рад за него. После этого мне нужен был только Джон Джонс.

Это, конечно, отстой, я очень хотел этой трилогии, но, к сожалению, так уж сложились обстоятельства. Послушайте, у него есть дела поважнее. На бумаге Тайсон Фьюри — один из лучших боксеров всех времен, но Франсис бьет очень сильно. Это бой, все может случиться. Я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он шокирует мир».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.