Мирзаев и Джуарян подписали контракт на бой по правилам бокса 28 октября

Россияне Расул Мирзаев и Мартин Джуарян проведут бой по правилам бокса в рамках турнира «Однажды в ринге».

«Итак, друзья, рады анонсировать еще одну громкую пару с предстоящего турнира «Однажды в ринге» 28 октября! Контракты подписаны, бойцы упорно готовятся, бою — быть! Встречайте — Расул Мирзаев против Мартина Джуаряна», — сказано в соцсетях промоушена.

37-летний Мирзаев — чемпион мира по боевому самбо, выступающий в смешанных единоборствах. Всего на его счету 18 побед и 4 поражения в ММА.

25-летний Джуарян — боец организации Hardcore FC. Кроме этого, он провел 10 боев в поп-ММА и одержал 7 побед.