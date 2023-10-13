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Сегодня, 13:24

МОК отложил вопрос по исключению бокса из программы Олимпиады-2028

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация отложила решение вопроса по исключению бокса из программы Олимпиады-2028.

«После решения сессии Международного олимпийского комитета отозвать признание Международной ассоциации бокса МОК не признал другой руководящий орган олимпийского бокса. Поэтому любое решение относительно включения бокса в спортивную программу Олимпиады-2028 отложено», — приводит слова Баха ТАСС.

В октябре президент МОК заявлял, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет восстановлена как член олимпийского движения. Бах считает, что IBA не хватает финансовой прозрачности.

Летом 2023 года МОК принял решение о лишении признания IBA. При этом сессия МОК высказалась за сохранение бокса в программе летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Международная ассоциация бокса отправлена в&nbsp;нокаут. МОК отправил в нокаут любительский бокс. Международная ассоциация окончательно лишена признания
Источник: ТАСС
Бокс
Олимпиада
Томас Бах
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