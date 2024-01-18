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Сегодня, 15:39

Молдавский рассказал, как тренируется Федор Емельяненко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тяжеловес, представляющий Fedor Team, Валентин Молдавский рассказал, как тренируется Федор Емельяненко и почему он хочет провести бой в профессиональном боксе.

«Если человек чувствует в себе силы выступать, почему бы не выступать. В боксе его деньгами тоже не должны обидеть. Если чувствуешь силы в себе, есть пруха, можно попробовать. Спортивный азарт у него еще остался. Я на него и Чейка Конго смотрю и тоже хочу так выступать в их возрасте. Они оба дерутся на высоком уровне и сохранили себя в хорошей форме. С Тайсоном было бы интересно, но, как я понял, он уже не хочет боксировать и так неплохо себя чувствует. Мы спарринговали с ним перед моим боем на сборе. Скорость и взрыв у него все также присутствуют. На тот сбор он еще приехал и поднабрал мышечной массы. Был прямо как стена, физически сильно подкачался», — приводит слова Молдавского MMA.Metaratings.ru.

Экс-чемпион PRIDE, RINGS и WAMMA Федор Емельяненко завершил профессиональную карьеру в ММА в феврале 2023 года, проиграв техническим нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/moldavskii-u-fedora-eshe-est-sila-i-vzryv-on-krepkii-kak-stena-325101/
Бокс
Валентин Молдавский
Федор Емельяненко
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