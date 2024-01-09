Монсон надеется, что боксер Джонсон принесет много пользы российскому спорту

Боец и депутат Джефф Монсон надеется, что получивший гражданство РФ боксер Кевин Джонсон принесет много пользы российскому спорту.

«Надеюсь, Кевин принесет много пользы российскому спорту. Поздравляю его с получением российского гражданства», — приводит слова Монсона ТАСС.

Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года. Представитель спортсмена сообщил, что боксер взял себе отчество Владимирович в честь президента России.

44-летний Джонсон одержал 36 побед за профессиональную карьеру, потерпел 21 поражение и завершил 2 поединка вничью. Его соперниками были такие известные боксеры, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.