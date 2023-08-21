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Сегодня, 13:20

Монсон: «Я был бы горд, если бы меня выдвинули на пост президента Союза ММА»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» уход Федора Емельяненко с поста президента Союза ММА России и выразил желание возглавить организацию.

«Я пока не знаю, какие были причины, по которым Федор покинул свою должность. Но я очень надеюсь, что он продолжит поддерживать российский спорт, ММА в России. Потому что он легенда. Люди его уважают. Человек, который придет на место президента Союза ММА, должен иметь хороший опыт в спорте. Я думаю, что есть несколько хороших кандидатов на эту должность. Я был бы очень город, если бы меня выдвинули на пост президента Союза ММА. Но, если быть честным, некоторые кандидаты будут лучше, чем я. Так как я плохо говорю по-русски», — сказал Монсон «СЭ».

Федор Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года он покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.
4 февраля после поражения от Райана Бейдера в турнире Bellator 290 Емельяненко завершил карьеру бойца.

Джефф Монсон
ММА
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