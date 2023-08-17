Монсон считает, что Федору Емельяненко не нужно проводить бой с Тайсоном

Боец Джефф Монсон считает, что россиянину Федору Емельяненко не нужно возобновлять карьеру ради боксерских поединков.

«Считаю, что Федору не нужно возвращаться и выступать, драться с Майком Тайсоном, — цитирует Монсона ТАСС. — Ему нужно сохранить свое наследие, он большой спортсмен и чемпион. Думаю, будет гораздо лучше, если он будет обучать детей, будет служить на благо русского народа. Но возвращаться в спорт не нужно».

Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом в турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил кареьру. На его счету 40 побед и 7 поражений.