Гассиев подерется с Валлином за межконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе 30 сентября

30 сентября в Анталье (Турция) в главном бою боксерского вечера за межконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе (свыше 91 кг) Мурат Гассиев подерется с Отто Валлином. Поединок пройдет на арене отеля «Regnum Carya». Ориентировочное время начала — в 23.15 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн трансляцию противостояния Гассиев — Валлин.

Трансляцию боя в прямом эфире покажет «Первый канал». Начало эфира — в 23.15 мск.

В активе 29-летнего россиянина — 30 побед и одно поражение. На счету 32-летнего шведа — 25 побед и одно поражение. Сейчас титул WBA Inter-Continental принадлежит Гассиеву.

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