Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 16:24

Мурат Гассиев проведет бой с датчанином Кемом Юнгквистом

Telegram Дзен

Российский боксер Мурат Гассиев (30-2, КО 23) 19 октября в Вене (Австрия) проведет бой с непобежденным датчанином Кемом Юнгквистом (18-0, КО 11).

10-раундовый поединок в тяжелом весе пройдет в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA».

В ходе карьеры Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе. С 2020 года россиянин выступает в тяжелой весовой категории. Свой последний бой Гассиев провел в конце сентября 2023 года в Турции, когда раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину в поединке за вторую строчку рейтинга IBF.

34-летний Юнгквист был чемпионом IBF International в тяжелом весе. В карьере датчанина была пауза с января 2020 года по апрель 2022 года. С тех пор Юнгквист провел восемь поединков на территории Дании.

Мурат Гассиев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
СМИ сообщили о наличии «чувствительные» технологий у трофейных танков Leopard
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Вратарь Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной»
Сегодня
Вчера
Неделя