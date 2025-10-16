Видео
16 октября, 16:13

Мурат Гассиев проведет бой с Кубратом Пулевым на IBA.PRO 13 в Дубае

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский тяжеловес Мурат Гассиев проведет поединок против регулярного чемпиона WBA Кубрата Пулева. Боксеры возглавят турнир IBA.PRO 13, который пройдет 12 декабря в Дубае.

«У Мурата Гассиева на 12 декабря в Дубае запланирован бой с регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе Кубратом Пулевым. Этот поединок возглавит турнир IBA.PRO 13. Нас ожидает мощный ивент. Будет очень круто», — сказал Ал Сиеста «СЭ».

В последнем поединке, который состоялся в августе этого года в Майами, Гассиев победил американца Джереми Милтона. У 31-летнего россиянина 32 победы и 2 поражения.

44-летний Пулев провел последний бой в декабре-2024, победив Мануэля Чарра. На счету болгарина 32 победы и 3 поражения.

  • music35930

    Нашел старичка для битья…

    23.10.2025

  • Николай Фомин

    Гассиев такие надежды подавал... и сломался после Усика

    16.10.2025

    Мурат Гассиев
    Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
