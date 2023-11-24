Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 22:48

Муртазалиев: «Даже не думал выходить на бои под флагом США, я люблю Россию»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боксер Бахрам Муртазалиев заявил, что не планирует выходить на бой за вакантный титул IBF под американским флагом.

«Фраза, сказанная мною про американский флаг, была шуткой в личной беседе. Я не предполагал, что из нее сделают сенсацию. Я люблю свою Родину, и даже не думал представлять США. Мне хотелось бы выйти с флагом России, но, к сожалению, его демонстрация запрещена на боях до сих пор. Обычно во время титульных поединков звучит гимн, но и его в последнее годы не разрешают. В любом случае, моим искренним желанием будет порадовать своей победой каждого жителя России», — цитирует Муртазалиева Metaratings.ru.

В активе 30-летнего Муртазалиева, который является официальным претендентом на титул IBF еще с 2019 года, 19 побед в 19 поединках профессионального бокса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/murtazaliev-ne-dumal-vykhodit-na-boi-pod-flagom-ssha-ya-lyublyu-rossiyu-308848/
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ирина Винер сравнила места тренировок для спортсменок в США с овощными базами
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Байден заявил об освобождении следующей группы заложников ХАМАС 25 ноября
СМИ указали на превосходство российских средств РЭБ в зоне спецоперации
Коалиция США в Сирии три раза нарушила протоколы деконфликтации
Секретарь СНБО Данилов объявил о скорой демобилизации срочников ВСУ
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Муртазалиев рассказал, что будет выходить на бои с флагом США