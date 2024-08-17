Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:17

Муртазалиев подтвердил, что подерется с Тимом Цзю в октябре

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев подтвердил информацию, что его поединок с Тимофеем Цзю должен состояться 19 октября.

«Насколько мне известно, есть устная договоренность о поединке 19 октября в США. И наша встреча состоится, если ничего не изменится и мой друг примет бой. Для меня это очередной поединок. Ничего необычного», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Муртазалиев последний бой провел против Джека Кулкая в апреле этого года, победив нокаутом в 11-м раунде, На его счету 22 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения.

Цзю в последний раз выходил на ринг против Себастьяна Фундоры в марте этого года, проиграв раздельным решением судей. В его активе 24 победы (17 нокаутом) и одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Тим Цзю
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Отца Ямаля госпитализировали с ножевым ранением
Фигуристка Зинина призналась в трех попытках суицида и изнасилования
Вильфанд пообещал жару до +38 градусов в некоторых регионах РФ
Зарема обвинила Станковича и других тренеров «Спартака» в коррупции. Трансферные слухи РПЛ за 17 августа
Гермодверь сработала на станции «Арбатская» метро Москвы
Актриса Малого театра Екатерина Васильева погибла на 38-м году жизни
Популярное видео
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионаты мира 2025 года по боксу пройдут в Сербии и Казахстане