Муртазалиев: «Нет никакой проблемы в защите титула против Цзю»

Чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF Бахрам Муртазалиев рассказал о начале переговоров с командой австралийца Тимофея Цзю о защите титула.

«Переговоры только стартовали, и у меня нет никакой конкретной информации. Цзю — сильный боксер и достойный соперник. Будем готовиться. IBF поступила, как ей выгодно, назначив мне защиту титула. В этом нет никакой проблемы», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

В последнем поединке, который прошел в марте 2024 года, Тим Цзю уступил Себастьяну Фундоре раздельным решением судей. На счету австралица 24 победы (17 нокаутом) и 1 поражение.