Муртазалиев: «После встречи со Смитом будет понятно, какие шансы у Бетербиева в поединке с Биволом»

Российский боксер Бахрам Муртазалиев поделился мнением насчет исхода возможного поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«На счет Бивола, в плане бокса — суперчувствительный и супертехничный боец. Он обладает сильным ударом, но берет другими вещами в ринге. Не могу судить, кто выиграет. 50 на 50, исходя из того, кто навяжет свой бокс. Года три-четыре назад я бы поставил на Бетербиева. Сейчас Артуру 38 лет. В январе он дерется с Каллумом Смитом. В следующем году 39. Это много для бокса. Рефлексы теряются, голова хуже держит. После боя со Смитом будет лучше понятно, в каких кондициях находится Артур. Они оба мне нравятся. Их бой — классика бокса, панчер против технаря. Как фанату боксу, мне бы хотелось увидеть их на ринге», — цитирует Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Ранее менеджер Бивола рассказал, что бой с Бетербиевым может состояться в июле 2024 года.

Бетербиев должен подраться с Каллумом Смитом 13 января 2024-го в Квебеке, Канада. На счету российского и канадского боксера 19 побед в 19 проведенных поединках на профессиональном ринге.