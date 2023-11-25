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Сегодня, 19:19

Муртазалиев: «Если не побеждать Кулкая, не знаю, кого тогда побеждать»

Алина Савинова
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Российский боксер Бахрам Муртазалиев поделился мнением о своем потенциальном сопернике Джеке Кулкае, с которым он должен провести бой за вакантный титул IBF.

«Не хочу принижать достоинства Кулкая, который был чемпионом мира в любителях, победив в финале Андрея Замкового. Конкурентные бои он проводил с Деметриусом Андраде и Сергеем Деревянченко. Но мой тренер Владимир Викторович Рощенко говорил, что самое простое — боксировать с человеком, который сам идет на тебя. От меня всегда люди бегали в ринге. Поэтому будет удобно, если Кулкай пойдет на меня. И в габаритах есть большая разница. Он на 13 см меня ниже. Так и надо делать — держать на джебе и вовремя встречать, если он пойдет. Если не побеждать его, не знаю, кого тогда побеждать», — цитирует Муртазалиева MMA.Metaratings.ru

Ранее американец Джермелл Чарло был лишен поясов по версии IBF и WBO за нежелание драться с Муртазалиевым.

На счету 30-летнего Муртазалиева 21 победа на профессиональном ринге и ни одного поражения. У 38-летнего Кулкая 33 победы и 4 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/murtazaliev-esli-ne-pobezhdat-kulkaya-ne-znayu-kogo-togda-pobezhdat-309035/
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