Муртазалиев: «Если не побеждать Кулкая, не знаю, кого тогда побеждать»

Российский боксер Бахрам Муртазалиев поделился мнением о своем потенциальном сопернике Джеке Кулкае, с которым он должен провести бой за вакантный титул IBF.

«Не хочу принижать достоинства Кулкая, который был чемпионом мира в любителях, победив в финале Андрея Замкового. Конкурентные бои он проводил с Деметриусом Андраде и Сергеем Деревянченко. Но мой тренер Владимир Викторович Рощенко говорил, что самое простое — боксировать с человеком, который сам идет на тебя. От меня всегда люди бегали в ринге. Поэтому будет удобно, если Кулкай пойдет на меня. И в габаритах есть большая разница. Он на 13 см меня ниже. Так и надо делать — держать на джебе и вовремя встречать, если он пойдет. Если не побеждать его, не знаю, кого тогда побеждать», — цитирует Муртазалиева MMA.Metaratings.ru

Ранее американец Джермелл Чарло был лишен поясов по версии IBF и WBO за нежелание драться с Муртазалиевым.

На счету 30-летнего Муртазалиева 21 победа на профессиональном ринге и ни одного поражения. У 38-летнего Кулкая 33 победы и 4 поражения.