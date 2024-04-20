Муртазалиев заявил, что хочет подраться с Фундорой за три титула чемпиона мира

Чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF Бахрам Муртазалиев назвал Себастьяна Фундору самым желаемым соперником. Американский боксер владеет титулами WBC и WBO.

«В первую очередь, я подрался бы с Себастьяном Фундорой. Мы в одной промоутерской компании. У него два пояса. Идеально. Но, скорее всего, ему предстоит обязательная защита. Вроде бы, упоминали англичанина Джоша Келли. Как я понял, он должен с кем-то подраться в мае. Мне самому предлагали подраться в июле, приехав в страну соперника. Просто удивляюсь этим людям. Почему они не хотят подраться в равных условиях? Им всегда нужно меня поставить в невыгодное положение. Ты готов, я готов, давай посмотрим, кто лучше. Почему я должен быть не до конца подготовлен? Неправильно», — цитирует Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Муртазалиев стал чемпионом мира, нокаутировав Джека Кулкая в поединке, который прошел в Германии 6 апреля. Всего 31-летний боец провел 22 поединка за профессиональную карьеру, во всех из которых одержал победы.