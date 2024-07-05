Гаджимагомедов: «Чжаосинь — непростой соперник, но пояс останется в России»

Серебряный призер Олимпиады-2020 Муслим Гаджимагомедов поделился ожиданиями от поединка против китайца Чжана Чжаосиня.

«Это четвертый бой, и сразу поединок за пояс чемпиона мира, — сказал Гаджимагомедов на пресс-конференции. — Я всегда мечтал о титуле, мечтал стать чемпионом мира по профессионалам. Я готов! Я не упущу такую возможность, пояс останется в России. Смотрел его бой с Евгением Романовым (Чжаосинь одержал победу нокаутом во 2-м раунде. — прим. «СЭ»). В боксе не бывает случайностей. Это непростой соперник. Уверен, что меня ожидает непростой бой. Но я готов, я собираюсь выиграть».

12 июля в Серпухове Гаджимагомедов и Чжаосинь проведут поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте.