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Сегодня, 19:05

Муслим Гаджимагомедов: «Чжаосиню стоит ждать очень тяжелый бой»

Давид Хачатрян
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Двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019, чемпион Европы-2024 Муслим Гаджимагомедов (3-0, КО 2) постарается завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте в бою с китайцем Чжаном Чжаосинем (12-2-1, КО 7). В преддверии поединка Гаджимагомедов поделился ожиданиями от предстоящего боя.

«Мне предстоит поединок против терпеливого боксера. Он принимает на себя много ударов, но потом может контратаковать. Я принял это во внимание, особенно по его последнему бою с Евгением Романовым. Моему сопернику стоит ждать очень тяжелый бой, который, скорее всего, не пройдет всю дистанцию. В общем, я обещаю добиться досрочной победы. Думаю, к десятому раунду мы завершим бой», — сказал Гаджимагомедов.

Бой Гаджимагомедова и Чжаосиня состоится в пятницу, 12 июля, в подмосковном Серпухове на шоу «Ночь чемпионов IBA».

Бокс
Муслим Гаджимагомедов
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